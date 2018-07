Juan e Oscar voltam do Mundial e vão se juntar à seleção

O meia Oscar e o zagueiro Juan terão pouco tempo para descansar após a participação do Internacional no Mundial de Clubes, realizado em Abu Dabi. Convocados pelo técnico Ney Franco, eles vão se vão se juntar à seleção brasileira sub-20 no próximo domingo, assim como o atacante Neymar, do Santos.

Relacionados pelo técnico Celso Roth para o Mundial, os dois jogadores viram o Inter fracassar em Abu Dabi. E apenas Oscar participou da competição. O meia foi utilizado nos minutos finais da derrota por 2 a 0 para o Mazembe, do Congo, pelas semifinais da competição.

Na seleção sub-20, eles vão se encontrar com o zagueiro Romário, que atua no Inter B e tem treinado como titular na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O Campeonato Sul-Americano Sub-20 acontecerá entre os dias 16 de janeiro e 12 de fevereiro, no Peru. E colocará em jogo duas vagas para a Olimpíada de Londres, em 2012, e quatro para o Mundial da categoria, que também acontecerá em 2011.