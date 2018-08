Juan e Uribe ficam fora da lista de relacionados para Libertadores

O zagueiro Juan e o atacante Fernando Uribe estão em baixa com o técnico Maurício Barbieri no Flamengo. Nesta terça-feira, após o time encerrar a preparação para o duelo de volta de volta das oitavas de final da Copa Libertadores diante do Cruzeiro, o treinador divulgou a lista de relacionados para o confronto de quarta no Mineirão e não incluiu os dois jogadores.

Contratado durante o período da Copa do Mundo para assumir a vaga que vinha sendo do peruano Paolo Guerrero, o colombiano Uribe ainda não conseguiu conquistar o seu espaço no Flamengo. Barbieri tem optado pela escalação de Henrique Dourado no comando do ataque. E agora indica que Lincoln é o nome preferido para ser o seu reserva imediato, mesmo com todo o investimento realizado em Uribe.

Para a zaga, Barbieri tem Réver e Léo Duarte como preferidos para formar a dupla titular. Já a opção para a reserva deles tem variado. O treinador vinha se revezando entre Matheus Thuler e Juan. Mas com Rhodolfo recuperado de lesão, decidiu deixar o veterano fora até mesmo da viagem a Belo Horizonte.

Derrotado no Maracanã por 2 a 0 pelo Cruzeiro, o Flamengo precisa vencer nesta quarta por ao menos três gols de diferença ou mesmo por dois, mas desde que marcando no mínimo três vezes, para avançar às quartas de final da Libertadores.