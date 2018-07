Juan exalta defesa mas quer atacante como melhor da Copa

A caminho de seu segundo Mundial como parceiro do capitão Lúcio na zaga brasileira, o jogador da Roma apontou a eficiência da defesa como fundamental para as conquistas do Brasil nos últimos anos e destacou a atuação não apenas dos zagueiros nesse esquema.

"O trabalho que a gente fez nesses últimos três anos e meio ressaltou muito a importância do sistema defensivo", disse Juan a jornalistas no centro de treinamento do Atlético-PR, nesta segunda-feira, quarto dia da preparação brasileira para a Copa do Mundo.

"Quero ressaltar o trabalho de todo mundo, principalmente dos atacantes. A gente sempre pediu para os atacantes também ajudarem na marcação, e no meu modo de pensar o time todo ajuda", acrescentou o jogador da Roma.

O sucesso da defesa brasileira foi destacado pela excelente temporada do time italiano Inter de Milão, que conquistou o Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Liga dos Campeões tendo o goleiro Julio César, o lateral-direito Maicon e o zagueiro Lúcio como titulares.

Zagueiro pelo lado esquerdo, Juan garantiu que também não há o que se preocupar com a lateral-esquerda brasileira, posição em que vários jogadores foram testados pelo técnico Dunga até a convocação do veterano Gilberto e de Michel Bastos para a Copa.

"A lateral-esquerda mudou um pouco, mas quem entrar ali já vai encontrar o sistema defensivo formado, junto com o Gilberto Silva, que também estava no último Mundial", disse o zagueiro.

"Tanto o Michel como o Gilberto têm condições de jogar. O Gilberto conhece mais o grupo, mas o Michel entrou super bem na equipe", acrescentou. Michel Bastos, do Olympique Lyon, ganhou a vaga na Copa após apenas três partidas como titular da seleção, enquanto Gilberto, do Cruzeiro, foi titular no início da era Dunga e retornou à seleção na reta final antes da Copa da África do Sul.

O bom rendimento da defesa, no entanto, não foi suficiente para levar o Brasil além das quartas-de-final na Copa de 2006, e Juan espera que, dessa vez, os homens de frente sejam os principais destaques da equipe no Mundial.

"É mais do que justo que os melhores da Copa sejam os atacantes e o pessoal que faz os gols. São eles que fazem o espetáculo ficar mais bonito", disse.

"Espero que o Brasil possa ser campeão mundial e ter o melhor jogador da Copa."