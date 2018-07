Juan finalmente estreia e Rafael desfalca Santos contra Mirassol, no Paulistão

SANTOS - O Santos terá duas novidades na partida contra o Mirassol, sábado, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Juan fará a sua estreia pela equipe, enquanto Aranha ganha uma chance no gol, já que o titular Rafael está lesionado.

Rafael está com um desconforto muscular na coxa direita e foi descartado pelo departamento médico para o jogo com o Mirassol para evitar que o goleiro sofra uma lesão mais grave na partida de sábado, marcada para o Estádio José Maria de Campos Maia.

Inicialmente, Juan disputaria a sua primeira partida pelo Santos na quarta-feira, contra o The Strongest, na Bolívia. O lateral-esquerdo, porém, foi descartado momentos antes do jogo da Libertadores porque precisava cumprir uma suspensão. Agora, porém, está liberado para entrar em campo.

Nesta sexta-feira, Muricy comandou um treino tático e depois realizou uma atividade de finalizações, com a participação de Borges, Ibson e Paulo Henrique Ganso. A presença de Ibson é mais um forte indicativo de que ele ganhou a vaga de titular de Elano.

Assim, o Santos vai iniciar a partida contra o Mirassol com a seguinte escalação: Aranha; Fucile, Edu Dracena, Durval e Juan; Arouca, Henrique, Ibson e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Borges.

Antes da derrota para o The Strongest por 2 a 1 na estreia na Libertadores, o Santos havia goleado o Linense por 4 a 1 no Campeonato Paulista. A equipe está em sexto lugar no estadual, com 12 pontos somados em sete rodadas.