Juan inicia treino físico, mas ainda não tem data para voltar ao Flamengo

A reapresentação do elenco do Flamengo nesta segunda-feira contou com uma novidade em campo. O zagueiro Juan deu mais um passo no tratamento de sua lesão muscular e iniciou os trabalhos no gramado.

O jogador de 39 anos se recupera de lesão grau um no músculo posterior da coxa direita. Outro que também está em fase final de recuperação é o meia Thiago Santos. Os dois realizaram um trabalho à parte do restante do grupo e ainda não têm data para reforçar o time rubro-negro.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, no Maracanã, para enfrentar o Grêmio no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, a equipe rubro-negra conseguiu um gol no último lance e empatou a partida em 1 a 1.

A equipe chegará embalada para o confronto após vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os atletas que iniciaram essa partida realizaram exercícios regenerativos com o preparador físico Roberto Oliveira.

O restante do elenco trabalhou no gramado sob comando de Mauricio Barbieri e todos os membros de sua comissão técnica. A movimentação contou com um treino de ataque contra defesa, visando a rápida troca de passes entre os atletas.