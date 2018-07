Juan marca dois e garante Inter na semifinal do 2.º turno do Gaúcho

PORTO ALEGRE - O Internacional garantiu neste domingo a classificação para as semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. A equipe tomou um susto no início, saiu perdendo para o Lajeadense, mas conseguiu a virada e venceu por 2 a 1, no Estádio Centenário. O herói da partida foi o zagueiro Juan, autor dos dois gols.

Para chegar à decisão do turno, o Inter terá que superar Passo Fundo ou Veranópolis, que disputam vaga nas semifinais ainda neste domingo. Vale lembrar que a equipe do técnico Dunga já conquistou o primeiro turno e será campeã gaúcha sem necessidade de disputar uma final se vencer também o segundo.

O Inter era favorito e sua torcida lotou o Centenário, mas se calou aos 12 minutos, com o gol de Gabriel, que escorou de cabeça falta cobrada por Jandson. Atrás no placar, o time do Beira-Rio foi para cima, teve bons momentos com Leandro Damião, Forlán e D''Alessandro, mas foi para o vestiário em desvantagem.

Logo no início da etapa final, aos dois minutos, no entanto, começou a brilhar a estrela de Juan. Forlán bateu falta pela esquerda e o zagueiro desviou no canto esquerdo de Eduardo Martini. A dupla funcionou de novo aos 21 minutos. Forlán colocou bola na área, Rodrigo Moledo cabeceou e o goleiro defendeu, mas na sobra Juan selou a vitória.