Juan pede inteligência contra São Paulo e torcida mais paciente com Diego

O zagueiro Juan aposta na inteligência para que o Flamengo possa vencer o São Paulo, no Morumbi, neste domingo, às 17 horas, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor entende que a reta final do Nacional tem como característica jogos mais fechados e, caso o time rubro-negro consiga abrir o marcador, terá mais chances de sair vitorioso da capital paulista.

+ Rueda diz que Flamengo precisa recuperar mística de 'não aceitar derrotas'

"Os jogos do segundo turno (do Brasileirão) são mais estudados porque campeonato vai estreitando e as possibilidades, às vezes, ficam menores. Temos de fazer um jogo inteligente porque o São Paulo tem uma grande equipe. Temos de conseguir neutralizar o ponto forte deles, que é o ataque, e encontrar algumas brechas para sair de lá vencedor", projetou o zagueiro em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

Juan destacou que o elenco vai encarar os nove jogos restantes do Brasileirão como "finais". Ele também pediu o apoio do torcedor flamenguista para que a equipe possa alcançar os objetivos na competição e paciência com o grupo, em especial com o meia Diego, vaiado na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, no estádio Luso-Brasileiro, na última quinta-feira.

A cobrança sobre Diego aumentou depois que ele se tornou o vilão flamenguista da disputa de pênaltis do jogo de volta da Copa do Brasil, vencida pelo Cruzeiro, no Mineirão, onde o meio-campista desperdiçou a sua penalidade.

"Não é fácil você manter o nível de atuação o ano todo, pelo excesso de viagens, de jogos, por ser uma temporada muito cansativa. O mais importante de tudo, e dá para a gente mais orgulho de ter o Diego no nosso grupo, é que ele não se omite nunca. Está sempre buscando o jogo, algo diferente que a gente precisa dele. Muitas vezes ele acerta, poucas vezes ele erra. A cobrança da torcida é na proporção do que ele pode dar para a gente. A gente gostaria que a torcida compreendesse isso, que estamos aqui fazendo de todo o possível para fazer um Flamengo mais forte", frisou Juan.

O elenco do Flamengo treinou nesta sexta, um dia depois de ter entrado em campo pela competição nacional. O técnico Reinaldo Rueda poderá ter desfalques importantes para o duelo contra o São Paulo. Diego e Guerrero, lesionados, fizeram somente atividades na academia de musculação e podem não jogar. Vinícius Júnior, que sofreu uma entorse na partida contra a Ponte Preta, fez trabalhos com bola nesta sexta, mas ainda segue fora da equipe.