Juan quer comemorar 250º jogo no Flamengo com vitória

"Estou muito honrado por atingir a marca de 250 jogos com a camisa do Flamengo. É um privilégio de poucos e difícil de alcançar na atualidade. Serei eternamente grato por tudo que o clube me proporcionou até hoje. Espero comemorar essa data especial com uma vitória sobre o Corinthians. Sabemos que será um jogo complicado, mas vamos fazer o máximo para deixar o Engenhão com um bom resultado", declarou.

O jogador chegou ao Flamengo em 2006, vindo do rival Fluminense. Em 249 partidas, marcou 32 gols. Em mais de quatro anos de clube, Juan conquistou cinco títulos: três estaduais (2007, 2008, 2009), uma Copa do Brasil (2006), e um Campeonato Brasileiro (2009).

"Vivi os melhores dias da minha carreira aqui. Sem dúvida, a conquista do título do Campeonato Brasileiro do ano passado e o gol na final da Copa do Brasil de 2006 foram os momentos mais especiais dessa trajetória. Eram objetivos que o Flamengo perseguia por muito tempo e que nos deixaram na história do clube", analisou.

Na quarta-feira, o lateral tentará ajudar a equipe carioca a manter a boa fase no Campeonato Brasileiro. Já são seis partidas sem derrota do clube, que ocupa a 13ª colocação na tabela, com 38 pontos ganhos.