Juan quer 'prolongar ao máximo' carreira no Flamengo, mas evita fazer planos

Aos 37 anos, o zagueiro Juan está próximo do fim da carreira. De volta ao Flamengo para esta temporada, o jogador está no clube que o criou e onde sempre quis que acontecesse seu adeus. Mas mesmo com a idade avançada e estando longe de seu melhor momento, ele garante que ainda quer "prolongar ao máximo" sua trajetória nos gramados.

"Sinceramente, já há algum tempo não me dou ao luxo de planejar algo a longo prazo. A cada ano procuro me cuidar e tentar prolongar ao máximo minha carreira. Tenho contrato como jogador ainda e assim me encontro hoje. Nunca escondi de ninguém que meu desejo é encerrar carreira no Flamengo. Aqui comecei, aqui quero terminar. Depois, vamos ver o que o futuro reserva", disse nesta quinta-feira.

Juan renovou seu contrato com o Flamengo até o fim de 2017, mesmo depois de um ano decepcionante em 2016, quando sofreu com diversas lesões e teve dificuldades para se firmar como titular. O jogador é tido como um dos principais líderes do grupo e, até por isso, optou por prolongar sua carreira por mais uma temporada.

"Essa liderança é algo que sempre tive na minha carreira. Mesmo quando mais novo, sempre ajudei. É do meu perfil. Quando os anos vão passando, vai ficando evidente. Tento ajudar e dar toque em algumas coisas que a gente vê que, talvez, os mais novos não vejam", comentou.

Juan é uma das opções do técnico Zé Ricardo para última rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe visita o Atlético-PR na Arena da Baixada, às 17 horas, precisando da vitória para confirmar o vice-campeonato. Em caso de tropeço, pode perder a segunda posição para o Santos.