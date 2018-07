Juan se despede do Internacional e deve acertar com o Flamengo Aos 36 anos, Juan está cada vez mais perto de voltar ao lugar onde iniciou a carreira: a Gávea. Nesta quarta-feira, o defensor confirmou que está de saída do Internacional, clube que defende desde meados de 2012. O ex-zagueiro da seleção brasileira deve ser anunciado nos próximos dias no Flamengo.