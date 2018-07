Juan terá de parar por 4 semanas e deve desfalcar Inter até na Libertadores

Com o problema, o experiente defensor já começa a desfalcar o time a partir desta quinta-feira, quando os colorados enfrentarão o Figueirense, às 21 horas, no Estádio

Orlando Scarpelli, pela abertura da oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Caso de fato se afaste por quatro semanas dos gramados, Juan irá ficar fora até do jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, contra o Tigres, no dia 15 de julho, no Beira-Rio. Sem poder contar com o zagueiro titular da seleção nas Copas de 2006 e 2010, o time voltou a treinar com Ernando entre os 11 titulares na atividade realizada na manhã desta quarta.

Juan se machucou no treino da última terça e, com o novo tempo de afastamento previsto, ele também não jogará contra Santos, Sport, Atlético-MG, Flamengo e Joinville nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já em relação ao jogo desta quinta-feira, Nilmar será outro desfalque de peso. Ele sequer viajou para Florianópolis e ficará no clube fazendo reforço muscular. Em compensação, o time terá novamente à disposição Anderson e Lisandro López, que cumpriram suspensão na última rodada da competição.

O meia D''Alessandro, por sua vez, ainda se recupera de cirurgia na mão esquerda e voltou a treinar entre os reservas nesta quarta. Ele também não pega o Figueirense. Assim, a equipe deve ir a campo com Alisson; William, Ernando, Alan Costa e Artur; Rodrigo Dourado, Anderson, Alex e Jorge Henrique; Lisandro López e Rafael Moura.