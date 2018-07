Juan terá que ser operado e só volta ao Inter em 2015

O Inter vai ter um desfalque importante na briga pelo título brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube anunciou que o zagueiro Juan sofreu uma lesão no tendão do pé direito na partida contra a Chapecoense, quinta-feira, e vai precisar ser submetido a uma cirurgia, perdendo todo o restante do Brasileirão.

De acordo com o boletim médico do Inter, a operação vai acontecer na próxima sexta-feira a expectativa é que Juan só volte a treinar em janeiro de 2015. Ele, porém, ainda precisaria de mais algumas semanas de pré-temporada para estrear em 2015, quando o Inter pretende disputar a Libertadores.

O boletim divulgado pelo clube, porém, não tem apenas notícias ruins. O volante João Afonso, o atacante Jorge Henrique e o lateral-direito Wellington Silva treinaram normalmente nesta segunda-feira e estão liberados para trabalhar com o grupo, ficando à disposição do técnico Abel Braga.

O volante Wellington trata o joelho esquerdo, fazendo fisioterapia, e ainda não volta contra o Corinthians. O goleiro Muriel começou a fazer trabalhos físicos e, de acordo com o Inter, tem evolução favorável. Ele deverá voltar nas próximas semanas. Enquanto isso, os atacantes Luque e Eduardo Sasha se recuperam de cirurgia fazendo fisioterapia. Sasha não joga mais em 2014.