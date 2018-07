Juan treina e deve atuar pelo Inter contra o Cuiabá pela Copa do Brasil

PORTO ALEGRE - Depois de indicar que o zagueiro Juan seria poupado no duelo diante do Cuiabá, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil, o técnico do Internacional, Abel Braga, parece ter voltado atrás. Isso porque ele fez com que o experiente jogador, de 35 anos, trabalhasse normalmente nesta terça e participasse inclusive do treino de cobranças de pênalti.

Juan poderia ser poupado para evitar o desgaste excessivo, já pensando no duelo de domingo, diante do Criciúma, no Heriberto Hülse, pelo Brasileirão. No entanto, a lesão do outro zagueiro titular do Inter, Paulão, criou uma nova urgência para Abel Braga. Assim, Juan deverá formar dupla com Ernando, enquanto Índio ficaria como opção no banco de reservas.

No restante, o Inter deve ter a mesma formação que vinha atuando, com: Dida; Gilberto, Juan, Ernando e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex, Alan Patrick e D?Alessandro; Rafael Moura. Depois de empatar por 1 a 1 na Arena Pantanal, o time gaúcho ficar no 0 a 0 com o Cuiabá que garante a classificação.