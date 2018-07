Juan treina e deve participar da estreia do Inter no Gaúcho

O zagueiro Juan tem boas chances de participar da estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho, marcada para o próximo domingo, diante do Lajeadense, na Arena Alviazul. O veterano jogador, de 36 anos, está recuperado de uma lesão no tendão do pé direito, foi reintegrado ao grupo e treinou normalmente ao lado dos seus companheiros na manhã desta terça-feira no CT do Parque Gigante.

Juan passou por cirurgia em outubro e, desde então, vinha se recuperando da lesão. Agora, porém, ele está à disposição do técnico Diego Aguirre, assim como o goleiro Dida, que se contundiu em dezembro, mas também foi liberado para treinar com o restante do elenco do Inter.

Enquanto os dois veteranos treinaram normalmente nesta terça-feira, a ausência da atividade foi Nilmar. O atacante não foi ao campo do CT do Parque Gigante, permanecendo na academia para realizar exercícios físicos.

O treinamento desta manhã teve mais de duas horas de duração. Dividido em duas partes, o grupo trabalho fundamentos de jogo, como passes e finalizações de cabeça, além de cruzamentos. Os jogadores também fizeram trabalhos de dois toques e chutes a gol.

O elenco do Inter volta a treinar nesta quarta-feira, em preparação para o duelo com o Lajeadense. A equipe vai trabalhar em dois períodos, às 9h30 e às 16h30.