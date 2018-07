Juan treina em separado, mas não preocupa Inter

Assim como na quarta, Juan fez trabalhos no vestiário e apenas correu no gramado no período da tarde. Segundo a assessoria do Inter, o defensor fez um "trabalho diferenciado" e não explicou o motivo do treino em separado. Apesar disso, Juan não deve preocupar o técnico Dunga para o jogo do fim de semana.

As preocupações recaem sobre o zagueiro Rodrigo Moledo, o lateral-esquerdo Kleber e os volantes Josimar e Ygor. Eles não treinaram nesta quinta e devem desfalcar o Inter no domingo.

Com estas baixas, o Inter deverá entrar em campo no fim de semana com: Muriel; Gabriel, Alan, Juan e Fabrício; Willians, Fred, Dátolo e D''Alessandro; Forlán e Damião. Titular absoluto, o atacante uruguaio espera um duelo complicado.

"Estamos concentrados e sempre vamos buscar os três pontos. O confronto contra o Juventude será mais um jogo difícil, mas estamos preparados. Vamos colocar em prática tudo o que fizemos na pré-temporada", afirmou.