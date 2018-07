Juan treina separado do grupo e não deve reforçar Internacional

PORTO ALEGRE - Desfalque na final do Campeonato Gaúcho, o experiente zagueiro Juan fez treino específico nesta terça-feira, separado dos demais jogadores, para acelerar sua recuperação. Mas tem poucas chances de reforçar o Internacional na abertura do Campeonato Brasileiro. O time estreará contra o Vitória, sábado, no reformado Beira-Rio.

Juan, que ainda não está 100%, fez trabalho de recuperação física no campo suplementar no CT do Parque Gigante. Já Otávio, Paulão e Fabrício correram no entorno do gramado. Otávio foi quem mais trabalhou, com exercícios na caixa de areia.

Os demais jogadores fizeram atividades mais leves, na reapresentação do grupo após a conquista do tetracampeonato gaúcho, no domingo. Os titulares se exercitaram no vestiário e na piscina. Até a estreia no Brasileirão, o Inter fará mais três treinos: na tarde de quarta-feira e nas manhãs de quinta e sexta-feira.