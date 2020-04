Juanfran compara Diniz com Simeone e diz aprender com são-paulino aos 35 anos

O trabalho de Fernando Diniz à frente do São Paulo tem surpreendido positivamente Juanfran. Mesmo tendo a experiência de quem trabalhou sob o comando do argentino Diego Simeone, conhecido pela organização defensiva que implementou no Atlético de Madrid, ele garante vem aprendendo bastante nesta passagem pelo futebol brasileiro.

Aos 35 anos, Juanfran possui um currículo extenso, que inclui a convocação para defender a Espanha nas edições de 2012, em que foi campeão, e da de 2016 da Eurocopa, além da Copa do Mundo de 2014. No período dessas competições, era treinado em seu clube, o Atlético de Madrid, por Simeone. Ainda assim, garantiu que tem aprendido novos conceitos táticos com Diniz.

"Ele tem conceitos bons, não só ofensivos, mas também defensivos. Venho de um dos melhores do mundo, a nível defensivo, o Simeone, e Fernando valoriza muito o trabalho defensivo, como o Simeone. Estou aprendendo coisas que não imaginava aos 35 anos", afirmou o espanhol, ao programa "Alô Tricolor", produzido pelo São Paulo.

Com a pausa das competições provocadas pela pandemia do coronavírus, Juanfran tem convivido bastante com o seu filho Oliver, de 9 anos. O garoto dá seus primeiros passos na equipe de futsal do São Paulo, algo celebrado pelo pai. "É um sonho", resumiu o espanhol.

Anunciado como reforço do São Paulo em agosto de 2019, Juanfran tem contrato até o fim de 2020. O lateral soma 26 jogos oficiais disputados pelo clube, ainda sem marcar gols.