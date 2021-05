Juanfran considera Neymar o jogador do Barcelona mais 'chato' que enfrentou: 'era insuportável'

O lateral-direito Juanfran comentou sobre o clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid que ocorrerá neste sábado pelo Campeonato Espanhol e relembrou alguns de seus momentos dos jogos entre os dois clubes durante entrevista à rádio Cadena SER. Para o espanhol, Neymar era o jogador que mais o incomodava em campo.

"Neymar. Fora de campo, me disseram que é um bom rapaz, mas dentro de campo era insuportável. Ele era de provocar com e sem a bola. Mas eu também não era um santo", relembrou Juanfran, que está sem clube desde que saiu do São Paulo após o término do último Brasileirão.

Por outro lado, Juanfran contou da admiração que sente por Daniel Alves, rivais enquanto jogavam na Espanha mas companheiros no São Paulo. "Nós disputávamos muito, e logo nos gostávamos como irmãos. Ele tem dois anos mais que eu e está em ótimo nível", elogiou o lateral espanhol.

O clássico entre Barcelona e Atlético Madrid neste sábado vale a liderança do Campeonato Espanhol: o time da capital espanhola é líder com 76 pontos, enquanto a equipe catalã é a terceira colocada com 74 - mesma pontuação do Real Madrid, segundo colocado e à frente do Barça pelo número de vitórias. O Real enfrenta o Sevilla, quarto colocado, nesta rodada.

Após a experiência no futebol brasileiro, Juanfran ainda não encontrou um novo clube para jogar. O lateral deixou abertas as portas caso o Atlético de Madrid queira contratá-lo para uma função fora de campo, apesar de ter dito que ainda não pensa em se aposentar do futebol por considerar que 'tem gasolina para gastar' aos 36 anos de idade.