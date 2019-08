Juanfran desconversa sobre estreia pelo São Paulo, mas diz estar pronto

Regularizado nesta sexta-feira, o lateral-direito espanhol Juanfran tem a expectativa de estrear pelo São Paulo neste domingo, contra o Ceará, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador desconversou sobre a equipe que iniciará o duelo, mas disse estar pronto e bem fisicamente.

"Fisicamente estou muito bem. Perfeito. Eu espero que Cuca também me veja assim. Ainda não sei quem vai jogar, mas estou pronto. Já tenho todos os documentos, e Cuca sabe que pode contar comigo", afirmou Juanfran, durante o segundo lançamento do terceiro uniforme do São Paulo, na noite desta sexta, no Shopping Eldorado.

O técnico Cuca fechou os últimos treinamentos do São Paulo, mas a expectativa é de que Juanfran seja titular na lateral-direita da equipe. Outro pronto para estrear, Daniel Alves deve iniciar o jogo no meio de campo.

Juanfran teve seu primeiro contato com a torcida tricolor quando apresentado antes do clássico contra o Santos, na rodada passada, no Morumbi. O espanhol exaltou o apoio que recebeu: "Tenho muitos anos de futebol, mas o que pude viver outro dia foi muito incrível para mim. Agora eu sou Tricolor. São Paulo é minha família".

Aos 34 anos, Juanfran teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira. Ele não atua desde o dia 18 de maio, quando ainda defendia o Atlético de Madrid.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar o Ceará tem: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Antony, Everton (Alexandre Pato) e Raniel.