Juanfran, do São Paulo, será homenageado pelo Atlético de Madrid

O lateral-direito Juanfran, que defendeu o Atlético de Madrid por oito temporadas e meia e atualmente joga pelo São Paulo, será homenageado pelo clube madrilenho no próximo sábado, antes da partida contra o Osasuna, no estádio Wanda Metropolitano, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogador de 34 anos, que deixou o Atlético em agosto, após ter conquistado sete títulos e disputado 355 partidas, será homenageado diante da torcida. A informação foi antecipada pelo jornal espanhol "Marca" e confirmada pela Agência Efe através de fontes do entorno do atleta.

Antes de defender o Atlético de Madrid, Juanfran atuou pelo Osasuna por quatro temporadas e meia. Antes disso, passou também por Real Madrid e Espanyol, pelo qual faturou a Copa do Rei 2005-2006.

Pela equipe da capital, conquistou um título do Campeonato Espanhol, um da Copa do Rei, um da Supercopa da Espanha, dois da Liga Europa e dois da Supercopa Europeia. Além de ter sido vice-campeão da Liga dos Campeões duas vezes, em 2014 e 2016. Pela seleção espanhola, deu a volta olímpica na Eurocopa de 2012.

Há quatro meses no São Paulo, Juanfran ajudou a equipe paulista a se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2020 com a sexta colocação no Campeonato Brasileiro deste ano.