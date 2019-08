Juanfran é o segundo jogador espanhol a defender o São Paulo

O lateral-direito Juanfran será o segundo jogador espanhol a defender o São Paulo. Antes dele, apenas Fernando Carazo Castro havia feito parte do elenco tricolor, em 1936. Ele atuou em apenas dois amistosos pelo clube.

Carazo nasceu em La Coruña, no dia 6 de abril de 1904. Com três anos de idade, desembarcou em Santos, vindo de Málaga com toda a família. Ele não chegou a obter naturalidade brasileira.

Em 1926, ingressou no Palestra Itália, onde, para uma maior identificação com os torcedores daquele time, teve o seu nome alterado para Carazzo. Foi com esse apelido que ficou conhecido na época.

De 1927 a 1931, passou a defender as cores do Palestra Itália de Belo Horizonte (atual Cruzeiro). Depois, regressou ao Palestra de São Paulo e permaneceu até 1934, quando se transferiu para o Espanha (atual Jabaquara), de Santos.

Quando ainda tinha contrato com o Espanha, Carazo foi emprestado para o São Paulo. O clube tricolor não conseguiu registrá o jogador na Liga Paulista de Futebol e pôde apenas escalá-lo em amistosos.

No dia 25 de janeiro de 1936, o São Paulo venceu a Portuguesa Santista por 3 a 2 em amistoso realizado no Parque Antárctica. Foi de Carazo, de pênalti, o gol da vitória tricolor. Ele havia marcado também o segundo gol do tricolor (o primeiro fora de Antoninho).

Depois, em 16 de fevereiro, o São Paulo ainda contou com o jogador espanhol no segundo amistoso realizado contra a Portuguesa Santista, em Santos. A equipe tricolor venceu novamente, desta vez por 4 a 2, e sem gols de Carazo. Fora o último jogo do espanhol pelo São Paulo.