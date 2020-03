Juanfran e Vitor Bueno desfalcam o São Paulo na estreia da Libertadores

O lateral-direito Juanfran e o meia Vitor Bueno vão desfalcar o São Paulo na partida contra o Binacional, nesta quinta-feira, no Peru, pela estreia da Copa Libertadores da América. Já o atacante Antony está recuperado de entorse no tornozelo esquerdo e fica à disposição.

Juanfran sentiu dores na panturrilha direita e ficou fora da partida contra a Ponte Preta, no último domingo, pelo Campeonato Paulista. Ele chegou a treinar em campo nesta semana, mas não viaja com o elenco para o Peru.

Vitor Bueno, por sua vez, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o jogo contra a Ponte Preta e teve de ser substituído. Também não recuperou-se a tempo de ficar à disposição para a estreia da Libertadores.

Sem a dupla, a tendência é de que Igor Vinícius e Pablo sejam titulares do São Paulo. A provável escalação tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Antony, Alexandre Pato e Pablo.

Os outros desfalques do São Paulo são o meia-atacante Everton e o atacante Brenner, suspensos, além de Léo, Gabriel Saara, Helinho e Rojas, lesionados. O técnico Fernando Diniz também está suspenso e não poderá comandar o time à beira do campo.

O São Paulo treinou na manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, antes da viagem para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A delegação só vai para Juliaca, no Peru, depois do almoço da quinta-feira, horas antes da partida contra o Binacional. O objetivo é minimizar os efeitos da altitude de 3.825 metros de Juliaca.