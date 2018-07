Juary: 'Santos tem um aliado importante no clássico que é a Vila Belmiro'

É difícil vencer o Corinthians na Vila, mas não é impossível. Eu penso dessa forma porque a arbitragem simplesmente desmontou a equipe do Santos na derrota para o Internacional. O Dorival terá uma missão complicada para montar a equipe sem Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Victor Ferraz (o primeiro foi expulso e os outros dois receberam o terceiro cartão amarelo no jogo de quinta-feira, no Sul).

Vencer o Corinthians é importante para a equipe interromper as derrotas e as oscilações. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu apenas um. Vencer um clássico, contra uma equipe do G-4, dá confiança para a retomada no torneio.

Independentemente da escalação, o Santos tem um aliado importante que é a Vila Belmiro. A força da torcida ajuda a equipe a impor seu ritmo. Jogadores e torcedores estão sempre na mesma sintonia e isso é importante em um clássico, um jogo sempre diferente dos outros. Isso significa atacar, buscar o resultado, exercer uma pressão forte na saída de bola e, quando recuperá-la, usar a velocidade para não deixar o rival se reorganizar a defesa.