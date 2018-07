Juazeirense vence América-RN por 3 a 0 e se aproxima da semifinal na Série D

As duas primeiras partidas das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro foram realizadas neste sábado. Clube mais tradicional entre os concorrentes ao acesso, o América-RN perdeu por 3 a 0 para a Juazeirense, no interior da Bahia, e se complicou para o jogo da volta. Mais cedo, o Atlético-AC surpreendeu o São José-RS e, mesmo fora de casa, ganhou por 1 a 0.

Com o resultado no interior baiano, o América-RN vai precisar de uma vitória por quatro gols de diferença para avançar às semifinais e, consequentemente, garantir o acesso à Série C. Como o gol fora de casa é critério de desempate, a Juazeirense pode subir mesmo se perder por três gols de diferença, desde que balance as redes em Natal.

A situação do São José-RS também ficou complicada. O clube gaúcho perdeu sobre a grama sintética do estádio Passo D'Areia e vai precisar ganhar, em Rio Branco, por dois gols de diferença. Qualquer empate já serve para o acesso do time acreano, atual campeão estadual.

Os outros dois jogos das quartas de final acontecem no domingo, às 16h. O URT recebe o Globo-RN em Patos de Minas, enquanto o Maranhão joga contra o Operário-PR em São Luís.

Confira os jogos de ida das quartas de final:

São José-RS 0 x 1 Atlético-AC

Juazeirense 3 x 0 América-RN

Domingo - 16h

URT x Globo-RN

Maranhão x Operário-PR