Juazeirense x Vasco: onde assistir ao vivo a partida pela Copa do Brasil

Juazeirense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília e 20h30 hora local), no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, pela primeira fase da Copa do Brasil. As equipes estreiam no torneio após início distintos em seus campeonatos estaduais.

Onde assistir Juazeirense x Vasco?

A partida terá transmissão da TV Globo (para o Rio de Janeiro) e SporTV, além de acompanhamento em tempo real do Estado. Um fato curioso é que o estádio onde será realizado a partida cabe apenas oito mil torcedores. A tendência é que a pressão em cima do clube carioca seja grande, mas o time comandado por Alberto Valentim chega embalado para a partida.

O time carioca vem de vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, resultado que manteve a equipe com 100% de aproveitamento na temporada. No Carioca, o time cruzmaltino vai encarar o Resende, no próximo final de semana.

A equipe do Juazeirense não tem um bom início do ano. O clube do interior baiano tem apenas dois pontos em três jogos no estadual e amarga a modesta oitava posição na tabela - são dez clubes participantes. Na última rodada, o time empatou por 1 a 1 com o Jequié fora de casa.

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único, em que o mandante é o time que aparece em posição inferior no ranking da CBF. O visitante, porém, tem a vantagem de jogar pelo empate. Com isso, não há definição de classificados em disputa de pênaltis. Na segunda fase, o formato se repete tendo como diferencial o fato de que, se o jogo terminar empatado, a vaga será decisiva nos pênaltis. Até a terceira fase, os confrontos já estão definidos. Na quarta etapa, será realizado um sorteio em que vão participar os clubes classificados da Copa do Brasil e mais os que estão na Copa Libertadores. Veja os possíveis confrontos da próxima fase.

CONFIRA A RODADA COMPLETA DA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL

Terça-feira

21h30 River-PI x Fluminense-RJ

Quarta-feira

16h Votuporanguense-SP x Ypiranga-RS

19h15 Altos-PI x Santos-SP

20h30 Sobradinho-DF x América-RN

20h30 Foz do Iguaçu-PR x Boa Esporte-MG

21h Santa Cruz-RN x Tupi-MG

21h30 Juazeirense x Vasco - RJ

21h30 Palmas-TO x Juventude-RS

21h30 Mixto-MT x CSA-AL

21h30 Corumbaense-MS x Luverdense-MT

21h30 Atlético Cearense-CE x Joinville-SC

21h30 Itabaiana-SE x Paraná-PR

21h30 Central-PE x Ceará-CE

Quinta-feira

18h30 Americano-RJ x Londrina-PR

21h Ferroviário-CE x Corinthians