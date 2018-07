Jucilei a caminho da Fiorentina

SÃO PAULO - As convocações para a seleção brasileira tornaram Jucilei um jogador muito cobiçado pelos clubes europeus. E a Fiorentina está na frente para contratar o volante do Corinthians já na próxima janela de transferências, em janeiro.

O diretor esportivo do clube italiano, Pantaleo Corvino, almoçou nesta quinta-feira com o ex-jogador Bernardo, que é empresário e tem bom relacionamento com a diretoria do Corinthians. Na pauta: a contratação de Jucilei.

Na Itália a negociação é dada como certa em cifras que giram em torno de 10 milhões (R$ 23,4 milhões) de euros. O Corinthians e o empresário de Jucilei, Nick Arcuri, negam que o negócio esteja fechado.

Arcuri representa um grupo de empresários do Paraná que têm 50% dos direitos econômicos do jogador, que veio do J. Malucelli, hoje Corinthians Paranaense. Os outros 50% pertencem ao Corinthians.

À princípio a diretoria corintiana não queria saber de negócio, e afirmava que só aceitaria vender Jucilei depois da Libertadores. Mas voltou atrás e já admite a possibilidade de negociá-lo em janeiro. O contrato do jogador com o clube não é tão longo: termina em maio de 2012.

Arcuri disse ao JT que ainda não conversou com a diretoria corintiana sobre a saída de Jucilei e que ainda não recebeu sinal verde do presidente Andres Sanches para abrir uma negociação. "Só vamos falar sobre isso depois do Campeonato Brasileiro, agora não é momento de tratar disso."

Ele negou que exista uma negociação em curso com a Fiorentina, mas admitiu que o clube italiano é um dos que sondaram o Corinthians sobre Jucilei.

Segundo ele, além da Fiorentina, Juventus e Valencia já demonstraram interesse no volante. "Mas por enquanto são apenas sondagens."

Visibilidade. Com Mano Menezes na seleção brasileira, Jucilei já foi convocado para dois amistosos - Elias é outro corintiano que tem aparecido nas listas do treinador.

Isso aumentou a visibilidade de Jucilei, tanto que em vários jogos do Corinthians ele foi observado por "olheiros" de clubes europeus - a Fiorentina é um deles.

Os europeus enxergam vários atributos em Jucilei: é jovem (22 anos), forte e rápido. Outra qualidade, segundo representantes desses clubes, é que o volante do Timão não é violento mesmo atuando como marcador.