Jucilei aposta: empate entre Flu e Guarani para o Corinthians ser campeão

SÃO PAULO - A situação difícil do Corinthians na luta pelo título do Campeonato Brasileiro não desanima Jucilei. O volante acredita em empate no Fluminense x Guarani, no Rio, e na vitória corintiana diante do Goiás, para a sua equipe levantar o troféu.

"Acho que o Guarani vai jogar bem, fazer a parte dele, mesmo rebaixado", declarou o volante, um dos que mais se destacaram no clube nesta temporada - foi convocado duas vezes para a seleção brasileira.

Sobre a possibilidade de os jogadores do time de Campinas receberem um incentivo financeiro para complicarem a vida do Flu, Jucilei nega qualquer tipo de negociação entre os boleiros. "Eu jamais tiraria dinheiro do meu salário para dar para outros jogadores".

No último domingo, o presidente corintiano Andrés Sanchez já havia descartado a possibilidade de a diretoria do clube oferecer uma 'mala branca' para o Guarani.