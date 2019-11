Jucilei celebra volta ao São Paulo e diz: 'Fui afastado injustamente'

Titular na vitória sobre a Chapecoense, o volante Jucilei celebrou sua volta ao São Paulo. Foi a primeira partida que ele atuou depois de ter sido afastado no meio desta temporada pelo então técnico, Cuca. O jogador retornou aos treinos com o elenco no início de outubro, já com Fernando Diniz. Nesta segunda-feira, Jucilei comemorou a volta e disse que foi afastado injustamente.

"Contrato sempre é para ser cumprido. Fiz quatro anos, estou aqui há dois, tenho mais dois. Pretendo cumpri-lo. Eu não vou citar culpado, eu sei de uma coisa: fui afastado injustamente, pelo fato de eu não ser um cara baladeiro, por não ser um cara que chega atrasado. Geralmente você faz uma c... dentro do clube e você é afastado. Mas não foi o meu caso. Daqui para frente agora é página virada. Estou muito feliz pela recepção dos jogadores, da diretoria, de todos. Desde a portaria ao presidente. Estou muito feliz", afirmou Jucilei.

Fernando Diniz vinha elogiando Jucilei nas últimas semanas, desde que o volante passou a treinar com o elenco. O técnico teve uma conversa com o jogador e o escalou como titular no sábado. Jucilei agradeceu ao treinador pela oportunidade.

"O Fernando Diniz já vinha aqui na época do Dorival (2017). Tinha conversado com ele. Ele me elogiava bastante. Encontrei com ele também no aeroporto, quando ele estava no Fluminense, e ele falou que ainda teríamos a oportunidade de trabalhar juntos. Agora estou tendo essa chance. É um cara que tem me dado muita força. Sou muito grato a Deus e a ele. Talvez se não fosse o Diniz, poderia nem estar aqui, porque se ele fala que não queria o Jucilei seria mais um imbróglio, mais uma confusão. Tenho mais dois anos de contrato. Seria um negócio que não faria bem para as duas partes. Então estou muito feliz pelo retorno e agradecido ao Diniz por essa nova oportunidade", disse o volante.

Jucilei foi afastado no meio desta temporada ao lado do lateral-direito Bruno Peres, hoje no Sport, e do meia Nenê, do Fluminense. Enquanto esteve afastado, o volante realizou trabalhos físicos no Rio de Janeiro até ser reintegrado ao elenco no início de outubro.

"Estou me sentindo bem. Nesse período afastado treinei no Rio, peguei um personal. Treinei na praia, joguei bastante futevôlei, que dá condição física. Pude fazer dois períodos e estou preparado. Faltam oito rodadas e serão decisivas. Sabemos do nosso objetivo que é a Libertadores e vaga direta. Vamos em busca dela", afirmou.