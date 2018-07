Jucilei confia na virada do São Paulo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil

O volante Jucilei, do São Paulo, ressaltou a confiança no grupo e pediu o apoio da torcida para superar a desvantagem diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, os tricolores perderam por 2 a 0, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

"No jogo de ida, entramos para ganhar e contamos com o apoio da torcida, que está de parabéns e nos apoiou bastante. Mas, infelizmente, não conseguimos. Temos corrigido os erros para melhorar. Vamos em busca da vitória. Tem que sentir o jogo e ver quando a bola rolar. Sabemos o que precisa ser feito. Se fizermos um gol no primeiro tempo muda o panorama do jogo, não? Então temos chances e vamos lutar por isso", projetou o volante.

Jucilei citou a história do clube paulista como motivo para que os torcedores mantenham a fé na classificação, apesar do desafio de vencer por três gols de diferença a única equipe invicta no Brasil nesta temporada na casa do adversário. "O torcedor tem de acreditar porque temos um time muito bom, de qualidade e uma camisa pesada. O clube é respeitado no Brasil e no mundo. Por isso, vamos deixar a vida em campo", garantiu o volante são-paulino.

O São Paulo precisa ganhar pelo menos por 2 a 0, placar obtido pelos mineiros na capital paulista, para levar a partida para a decisão por pênaltis. Se sofrer um gol, o time do Morumbi terá que fazer ao menos três nos cruzeirenses para conseguir a vaga na competição nacional.