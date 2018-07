Jucilei descarta transferência e fica no Corinthians O bom desempenho de Jucilei na temporada de 2010, quando virou titular absoluto do Corinthians e chegou a ser convocado para a seleção brasileira, chamou a atenção do futebol europeu. Nesta terça-feira, ele confessou que já foi procurado por sete clubes estrangeiros, mas garantiu que continua no Parque São Jorge, para poder disputar a Libertadores de 2011 com a camisa corintiana.