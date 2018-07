Jucilei deve ser o quinto reforço do São Paulo para a temporada

O São Paulo aguarda apenas uma liberação do Shandong Luneng para anunciar a contratação do volante Jucilei, pedido por Rogério Ceni para reforçar o meio de campo da equipe na temporada. O clube brasileiro e o jogador já se acertaram e a expectativa é que seja feito um contrato de empréstimo de um ano.

Jucilei teve uma grande fase no Corinthians em 2010 e acabou indo para o Anzhi, da Rússia, numa negociação de cerca de 10 milhões de euros. Depois foi para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e em 2015 foi comprado pelo Shandong, que era comandado pelo técnico Cuca e depois por Mano Menezes.

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, sabe que o negócio está perto de ser fechado. "Estamos conversando", resume o dirigente, ciente de que faltam detalhes para poder anunciar o reforço de 28 anos, o quinto da temporada - antes vieram os atacantes Wellington Nem e Neilton, o goleiro Sidão e o volante Cícero.

Além de Jucilei, o técnico Rogério Ceni ainda sonha com um atacante de área para fechar o grupo. O paraguaio Cristian Colmán foi procurado, mas o negócio não deu certo. A diretoria sonhou com o retorno de Calleri, mas o argentino deve ficar no futebol europeu. O nome da vez é de Diego Tardelli, também do Shandong, mas o São Paulo tem a concorrência do Atlético-MG e outros clubes do Brasil.