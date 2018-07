Jucilei diz torcer para que São Paulo consiga comprá-lo de clube chinês

O volante Jucilei tem dois objetivos na cabeça no momento. O jogador do São Paulo disse nesta terça-feira, durante entrevista coletiva no CT da Barra Funda, que torce para o clube concluir no futuro aquisição em definitivo dele e contou ter preocupação de ajudar a equipe para reagir e deixar logo a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O são-paulino contou que nos últimos dias a diretoria do clube se reuniu com representantes do Shandong Luneng, da China, para negociar a compra dos direitos econômicos dele, que está emprestado. "Fico feliz pela procura do São Paulo. Eles sentaram com o Nick (Arcuri, empresário) e começaram uma conversa. Meu foco é tirar o São Paulo dessa situação que tanto incomoda. Fico feliz de saber do interesse e vou sempre dar o meu melhor", afirmou.

Segundo o clube, Jucilei é o maior ladrão de bolas do elenco neste Brasileiro, com 32 desarmes certos. Apesar do bom momento individual, o volante afirmou estar preocupado em tirar a equipe da zona de rebaixamento. A equipe não ganhou nas últimas sete rodadas e após perder para o Santos, no último domingo, chegou à vice-lanterna da competição.

"A gente sabe que a fase é difícil, o São Paulo não está acostumado a isso, mas todo mundo é homem e sabe que estamos vivendo uma fase ruim coletivamente. Precisamos reagir rápido porque as rodadas estão passando", afirmou. Na quinta-feira, no Morumbi, o clube recebe o último colocado, o Atlético-GO, e faz confronto direto na luta contra o descenso.

A expectativa para fazer o São Paulo reagir e a torcida para continuar no clube alimentam o sonho dele de se destacar e conseguir vaga na seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2018. "Seleção é sempre um sonho e tenho que acreditar, está dentro de mim. Busco uma chance a cada dia de treino e de jogos. Acredito que ainda tem a chance de beliscar uma chance", comentou.