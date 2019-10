Jucilei é reintegrado ao elenco do São Paulo após quatro meses

O volante Jucilei foi reintegrado ao elenco do São Paulo nesta terça-feira. O jogador foi afastado em junho e, desde então, estava liberado para acertar com outra equipe. O alto salário, no entanto, impediu um novo negócio e agora, com a mudança de comando da equipe, ele pode ganhar uma nova chance.

Jucilei deixou a equipe jungo com Nenê e Bruno Peres. O primeiro foi para o Fluminense e o outro acertou com o Sport. O volante não conseguiu outra equipe e retorna a pedido do técnico Fernando Diniz.

A última partida de Jucilei pelo São Paulo foi em 21 de abril na derrota para o Corinthians, na final do Campeonato Paulista. Com contrato até 2021, ele ainda não tem data para reestrear. Certo é que ele ficará de fora do duelo contra o Bahia, quarta-feira, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, Fernando Diniz também não contará com Daniel Alves, convocado para a seleção brasileira. Com isso, o meia Igor Gomes pode voltar a ser titular do São Paulo após quase cinco meses.

A última vez que Igor Gomes iniciou uma partida foi em 22 de maio, quando o São Paulo perdeu por 1 a 0 para o Bahia, no Morumbi, pela Copa do Brasil. No último sábado ele entrou no decorrer da partida e marcou o gol da vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1. Quem pode surgir entre os relacionados é o atacante Alexandre Pato.