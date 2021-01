Jucilei, ex-Corinthians e São Paulo, vai disputar o Carioca pelo Boavista

O volante Jucilei, ex-Corinthians e São Paulo, acertou com o Boavista para a disputa do Campeonato Carioca. O jogador, de 32 anos, também atuou seis temporadas no futebol internacional, ao defender o Anzhi, de Makhachkala, da Rússia, Al-Jazira, dos Emirados Árabes, e Shandong Luneng, da China.

"Novidadeeee, o novo reforço do Boavista S.C. para a temporada 2021 é o JUCILEI. Isso mesmo! O jogador já passou por grandes clubes do Brasil e do exterior e agora veste a camisa do Verdão de Saquarema. Avisa aí que o JUCILEI chegoooou", escreveu o clube nas redes sociais.

Aos 32 anos, Jucilei estava sem clube desde que deixou o São Paulo, clube no qual defendeu de 2017 até fevereiro de 2020. Campeão da Copa do Brasil, em 2009, e do Brasileiro, em 2011, pelo Corinthians, o meio-campista chegou a ser convocado para a seleção brasileira, quando o treinador era Mano Menezes.

O Boavista já está em pré-temporada de olho no Campeonato Carioca. A estreia do time será contra o Botafogo, no Engenhão. No ano passado, a equipe chegou à final da Taça Guanabara, mas perdeu a decisão para o Flamengo.