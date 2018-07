Jucilei fecha com time chinês e vai reencontrar Tardelli

Curiosamente, Jucilei já jogou com Tardelli. Os dois atuaram juntos em outra aventura, na Rússia, tendo sido companheiros de equipe no Anzhi, da Rússia, quando a equipe foi comprada por um bilionário e começou a investir pesado na contratação de reforços. A decisão de ir jogar na Rússia, aliás, à época fechou as portas da seleção para o volante.

Outro jogador que chegou este fim de semana à China foi o atacante Demba Ba. O senegalês se tornou o atleta mais caro do futebol chinês depois que o Shanghai Shenhua decidiu pagar cerca de 16 milhões de euros pelo atacante, artilheiro do Campeonato Turco pelo Besiktas.

A transferência supera os 15 milhões de euros desembolsados pelo Guangzhou Evergrande para tirar Ricardo Goulart do Cruzeiro, no início do ano. Aos 30 anos, Demba Ba tem no currículo passagens por Hoffenheim, West Ham e Chelsea.