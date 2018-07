Jucilei não desanima e diz confiar em título corintiano A situação difícil do Corinthians na luta pelo título do Campeonato Brasileiro não desanima Jucilei. Titular do time, o volante disse nesta terça-feira que acredita em empate no jogo que o Fluminense faz contra o Guarani, domingo, no Rio, o que, aliado a uma vitória corintiana sobre o Goiás, fará com que o troféu de campeão vá para o Parque São Jorge.