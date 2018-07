Jucilei torce por renovação e revela desejo de encerrar carreira no São Paulo

O volante Jucilei, que vem sendo ovacionado pela torcida do São Paulo pela sequência de atuações desde que voltou ao tme titular, disse, em entrevista à ESPN Brasil que torce para uma renovação com o clube do Morumbi.

Ele está emprestado até dezembro pelo Shandong Luneng, da China, e reconhece que a negociação pode ser difícil, as reforçou seu dejo de continuar no São Paulo e até encerrar sua carreira no clube.

"Tenho desejo de ficar, me identifiquei muito com o São Paulo. A vontade de ficar é enorme, se depender de mim quero ficar por quatro, cinco anos e encerrar minha carreira aqui. Mas não depende só de mim", afirmou. "Disse uma vez que jogador bom é jogador caro. Dificilmente você vai pegar um jogador experiente, bom e barato. Tem esse empecilho, mas se o São Paulo quiser, está nas mãos dele."

De volta ao time titular na sequência de vitórias consecutivas do São Paulo no Brasileirão (sobre Flamengo, Santos e Atlético-GO), Jucilei disse que nunca desanimou por passar um tempo no banco de reservas, e que agora se sente ajudando o time.

"Esse período (na reserva) é difícil, porque todo atleta quer jogar, mas é também de aprendizado. Fiquei treinando forte, não desanimei e, quando tive oportunidade, consegui agarrar. Fico feliz de ajudar o São Paulo nesse momento difícil."

O São Paulo enfrenta nesta quinta-feira a Chapecoense no estádio do Pacaembu, em busca da quarta vitória seguida. No gramado municipal, o aproveitamento do time tricolor neste ano é de 100%.