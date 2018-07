Jucilei vai a campo e Arboleda retorna em treino do São Paulo

Fora dos últimos três jogos do São Paulo por causa de uma lesão na coxa esquerda, o volante Jucilei foi a campo pela primeira vez nesta terça-feira, ainda com os fisioterapeutas, e já está em processo de transição do Refiss para o gramado, para voltar a ficar à disposição do técnico Diego Aguirre para jogar.

O clube não estabelece uma data para retorno do volante, mas há possibilidade de que ele reforce o time a partir da semana que vem. No CT da Barra Funda, ele fez exercícios leves com alternâncias de velocidade, direção e intensidade.

Quem também deu as caras no treino desta terça foi o zagueiro Arboleda, liberado do trabalho de segunda por ter se acidentado de carro na madrugada. Ele desfalcou o time contra o Cruzeiro, domingo, por estar suspenso, e deve retornar ao time para o duelo contra o Vasco, domingo que vem.

Por não ter se ferido no acidente, também não é dúvida para para o duelo desta quinta contra o Colón, da Argentina, pela 2ª fase da Copa do Sul-Americana. Ele deve ser titular ao lado de Anderson Martins.

Afastado e com contrato suspenso com o clube há dois meses por problemas pessoais, o lateral-direito Régis também foi novidade no treino desta terça. Ele já tinha sido reintegrado ao elenco tricolor em meados de julho, mas só nesta terça a imprensa pôde acompanhar os trabalhos do atelta.

O São Paulo tem mais um dia de treinos antes de enfrentar os argentinos. Uma provável escalação para o duelo tem: Sidão; Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Liziero e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza.