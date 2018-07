Jucilei vê dificuldade no entrosamento dos reforços no São Paulo

O volante Jucilei reconheceu que o entrosamento com o restante da equipe vem sendo um dos principais desafios para reforços contratados no meio da temporada no São Paulo. Para ele, este fator e os maus resultados no primeiro são o que explicam a fase do time no Campeonato Brasileiro.

"O time mudou muito. Saiu o Thiago (Mendes), o Maicon, o Luiz Araújo, chegaram outros jogadores de nível bom, mas, até pegar entrosamento, demora. O que prejudicou também foi o nosso primeiro turno. Tivemos nove resultados ruins e agora isso está fazendo a diferença. Temos que continuar trabalhando, entrosados ou não, para o resultado vir", avaliou o volante, em coletiva no CT da Barra Funda.

Jucilei disse esperar um jogo difícil, no domingo, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e reclamou da torcida única. O jogador ainda mostrou empolgação com o treino aberto ao público no sábado, um dia antes do jogo, que será no Morumbi.

"É difícil, sabemos disso, mas estamos em um momento difícil em que temos que buscar três pontos. A vitória é importantíssima", disse o atleta. "Torcida única tem que acabar. É importante torcer, zoar, tudo na lealdade e sem violência. A torcida presente é muito bom, nós estamos vivendo isso, nossa torcida está comparecendo e vai nos ajudar muito."

Sobre o São Paulo ainda não ter vencido o Palmeiras na nova arena, Jucilei disse que espera uma história diferente no domingo. "Clássico é sempre difícil, decidido em detalhes. Jogar lá é difícil, o fator casa é importante, mas temos que ganhar. Tabu foi feito para ser quebrado. A fase está difícil para a gente. Nós criamos oportunidades e às vezes a bola não entra, mas domingo vai ter que entrar."

Ainda sem renovação garantida no São Paulo, Jucilei disse que espera continuar no clube na próxima temporada. O atleta está emprestado pelo Shandong Luneng, da China, até dezembro. "A última conversa (com a diretoria) foi há um mês e meio e eu disse que meu desejo é ficar. Estou bem adaptado, mas sei que isso não depende só de mim. Meu desejo é continuar no São Paulo."