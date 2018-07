Judocas acompanham treino da seleção brasileira

RIO - O treinamento da manhã deste sábado da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, contou com a presença de alguns visitantes. A atividade na região serrana do Rio foi acompanhada de perto por convidados de patrocinadores da CBF, incluindo os judocas Leandro Guilheiro e Rafaela Silva.

Guilheiro é medalhista olímpico - conquistou o bronze nos Jogos de Atenas em 2004 - , enquanto Rafaela se tornou, em 2013, a primeira brasileira a ser campeã mundial de judô. E o feito que ela conquistou no ano passado é bem parecido com o que a seleção brasileira buscará a partir do dia 12 de junho, pois aquela edição do Mundial foi realizada no País, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio.

A presença dos judocas, que tem a Sadia como patrocinador em comum com a seleção brasileira, e dos convidados é uma tentativa da CBF de agradar os seus patrocinadores às vésperas da Copa do Mundo. Além disso, marca uma postura mais aberta da atual comissão técnica em comparação com a do Mundial anterior, tanto que na última quarta-feira o treino teve uma breve interrupção para uma matéria do programa Caldeirão do Huck, da TV Globo.

Os treinamentos, porém, não contam com a presença dos torcedores. Mesmo assim, dezenas de pessoas foram aos arredores da Granja Comary na manhã deste sábado, numa tentativa de ter um contato mais próximo aos jogadores, também se aproveitando do dia de tempo bom em Teresópolis.

A seleção brasileira treina em somente um período neste sábado, assim como acontecerá no domingo, quando a equipe vai viajar para Goiânia, onde enfrentará o Panamá, na terça-feira, no Serra Dourada em amistoso de preparação para a Copa do Mundo.