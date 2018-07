Juiz impede nomeação de Van Gaal como diretor do Ajax

Ao anunciar a suspensão da nomeação do dirigente, em decisão tomada em um tribunal da cidade holandesa de Haarlem, o juiz ordenou que os acionistas do clube assumam a responsabilidade sobre o conflito.

Cruyff é um dos membros do conselho fiscal do Ajax e não aprovou a contratação de Van Gaal, definida por outros quatro membros da diretoria que não consultaram o ex-jogador, que é a maior lenda da história do futebol holandês. O ex-jogador alegou que a nomeação do dirigente não está em sintonia com o planejamento que ele e seus aliados pretendem colocar em prática no Ajax.

Contratado, entre outras coisas, para revitalizar o programa de formação de jovens talentos do Ajax, Cruyff vinha trabalhando também como assessor técnico no clube e deixou o seu cargo nas mãos da direção após nomeação de Van Gaal, no fim de novembro. Na semana passada, porém, ele entrou com pedido de liminar para impedir que o seu desafeto tomasse posse no cargo. E acabou sendo atendido nesta segunda pelo juiz que julgou o caso.

Ao comentar a decisão do magistrado, Cruyff afirmou que ela foi "uma vitória do clube para os jogadores de futebol". Já o Ajax, em um primeiro momento, disse que irá analisar a situação antes de se pronunciar publicamente sobre o assunto.

No Ajax, Cruyff conta com o respaldo de famosos ex-jogadores da Holanda para tentar melhorar o projeto de formação de talentos do clube. Entre eles estão Wim Jonk, Marc Overmars e Jaap Stam, ex-estrelas da seleção holandesa.

Em crise fora de campo, o Ajax também não vive bom momento dentro dele. Na última quarta-feira, o time perdeu por 3 a 0 para os reservas do Real Madrid, em Amsterdã, e foi eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.