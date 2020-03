Juíza determina manutenção da prisão preventiva de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai

A juíza Clara Ruiz Díaz determinou neste sábado a manutenção da prisão preventiva de Ronaldinho Gaúcho e de Assis, seu irmão e empresário, pelo envolvimento em um caso de falsificação de passaportes. Eles permanecerão detidos no complexo da Agrupação Especializada da Polícia Nacional do Paraguai, onde passaram a última noite em uma cela após pedido de detenção pela Procuradoria Geral.

A decisão foi tomada após a realização de uma audiência de custódia. E atende ao pedido do Ministério Público, através do promotor Osmar Legal, temeroso do risco de fuga de Ronaldinho e Assis.

Mais informações em instantes.