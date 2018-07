Julgado, Palmeiras escapa de perder mandos de campo na Série B

SÃO PAULO - Sob risco de perder até dez mandos de campo na Série B, o Palmeiras pegou uma punição muito mais branda nesta terça-feira, em julgamento no STJD. O clube vai ter que pagar R$ 1 mil por um torcedor ter atirado uma garrafa plástica na direção do auxiliar de arbitragem durante a partida contra o América-RN, em junho, fora de casa. O time potiguar levou a mesma punição.

Os clubes responderam ao artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por deixarem de tomar providências capazes de prevenir o lançamento de objetos no campo. Para se defender da acusação, o advogado Palmeiras, André Sica, mostrou documentos para comprovar que o clube realiza campanhas educativas para conscientizar a torcida e evitar esse tipo de infração. Por maioria dos votos ficou decidido que os dois times teriam de pagar uma multa no valor de R$ 1 mil.

O Palmeiras já perdeu o mando de campo de quatro jogos nesta competição por incidentes com torcedores durante o Campeonato Brasileiro do ano passado. A equipe recebeu os adversários em Itu e Presidente Prudente e vai fazer a estreia em São Paulo na próxima sexta-feira, quando recebe o ABC, no Pacaembu.