Julgamento da Copa Verde é novamente adiado no STJD

Antes do adiamento desta quinta-feira, dois auditores já haviam votado. Décio Neuhaus decidiu pela punição ao Brasília, dando o título ao Paysandu, enquanto José Arruda Silveira Filho entendeu que a CBF foi a principal culpada do caso, determinando que o Brasília deveria ser mesmo o campeão.

No julgamento em primeira instância, o Paysandu conseguiu reverter a conquista do Brasília dentro de campo, ficando com a taça. Mas o clube do Distrito Federal recorreu ao Pleno do STJD.

O caso deveria ter sido julgado no dia 14 de agosto, mas o mau tempo interditou o Aeroporto Santos Dumont, no Rio, impedindo que alguns auditores e o presidente da corte, Caio César Rocha, chegassem a tempo de participar daquela sessão. Agora, a definição do caso foi novamente adiada.

A Copa Verde é uma competição que reúne equipes das regiões Norte e Centro-Oeste e leva o campeão para a disputa da Copa Sul-Americana do ano seguinte. Após a derrota em campo, o Paysandu espera reverter o resultado alegando que o Brasília utilizou os jogadores Gilmar, Índio, Fernando e Igor de forma irregular, já que todos foram inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF fora do prazo determinado.

Por outro lado, o Brasília se defende dizendo que enviou a documentação dos jogadores dentro do prazo estipulado pela CBF e que a demora na publicação ocorreu por erro da entidade.