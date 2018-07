Julgamento de Ferreira e Edinho pode desfalcar Guarani no fim da Série C

Líder do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro com 31 pontos, o Guarani está praticamente classificado para as quartas de final a três rodadas do fim da fase de grupos, mas já se preocupa com possíveis desfalques para a fase decisiva pelo acesso à Série B. O zagueiro Ferreira e o meia Edinho serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta sexta-feira, e podem ser punidos com uma suspensão de quatro até 12 jogos.

O motivo do julgamento é a confusão na qual os dois jogadores se envolveram no empate por 1 a 1 com o Juventude, em jogo válido pela 12.ª rodada, no último dia 6. Segundo a súmula da partida, foram trocados socos, empurrões e pontapés entre os atletas das duas agremiações em campo.

Eles serão julgados com no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: praticar agressão física durante a partida. Caso sejam considerados culpados, a pena determina suspensão de quatro a 12 partidas. Assim, correm o risco de ficar de fora de todos os jogos restantes da Série C. O Guarani pode jogar no máximo nove partidas, caso chegue na final.

Com o julgamento será realizado nesta sexta-feira, a eventual punição já pode valer para a partida contra o Botafogo-SP, marcada para as 19h15 desta segunda, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Assim, Edinho e Ferreira se juntariam a lista de desfalques do técnico Marcelo Chamusca, que não poderá contar com o meia Fumagalli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.