Julgamento pode tirar Damião de seis jogos do Gaúcho

Leandro Damião pode ser suspenso por seis partidas do Internacional nesta quarta-feira. O atacante será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) por entrada em Márcio Goiano, do Santa Cruz, no último dia 10 de março, pelo Campeonato Gaúcho.

No lance, o camisa 9 foi advertido com o cartão amarelo pelo árbitro Jean Pierre Gonçalves. Os auditores do TJD-RS acharam que o atacante deveria ter sido expulso e o enquadraram no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) - “praticar jogada violenta“ - com penas que variam de um a seis jogos.

O árbitro também foi enquadrado pelo órgão em três artigos: 259 (deixar de observar as regras da modalidade), 260 (omitir-se no dever de prevenir ou de coibir violência entre os atletas) e 266 (deixar de relatar as ocorrências disciplinares da partida, ou fazê-lo de modo a impossibilitar ou dificultar a punição de infratores, deturpar os fatos ocorridos ou fazer constar fatos que não tenha presenciado), com punições que podem chegar a até 120 dias e multas no valor de R$ 1 mil.

Damião começaria a cumprir pena no duelo contra o São José, no próximo domingo, no Beira-Rio. A pena vale apenas para a disputa estadual.