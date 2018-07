Julgamento pode tirar todos os mandos de campo do Palmeiras na Série B

SÃO PAULO A semana pode chegar ao fim para o Palmeiras pior ainda do que começou. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para sexta-feira um julgamento que pode tirar do clube todos os mandos de campo na Série B do Campeonato Brasileiro em 2013.

Vai ser julgado o episódio ocorrido no dia 4 de novembro, quando o Palmeiras recebeu o Botafogo na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Na súmula do jogo, o árbitro Elmo Alves Resende Cunha relatou a agressão de torcedores alviverdes a quatro policias militares, que inclusive sofreram ferimentos.

Imagens registradas por câmeras de televisão mostram os torcedores cercando os policiais na grade entre a arquibancada e o campo de jogo. O árbitro também anotou na súmula que uma bomba foi jogada pela torcida em direção aos militares.

Assim, o Palmeiras será enquadrado duas vezes no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por ''deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordens em sua praça de desportos'', correndo o risco de receber duas vezes a punição máxima de 10 jogos.

Durante o Brasileirão deste ano, o Palmeiras foi obrigado a jogar quatro vezes distante 100km da cidade de São Paulo, por conta da atitude da torcida que arremessou cadeiras no gramado do Pacaembu no clássico contra o Corinthians. Por isso, enfrentou Coritiba, Cruzeiro e Botafogo em Araraquara e o Fluminense em Presidente Prudente.