Julian Green espera ter espaço no Bayern de Munique

Com apenas 19 anos, o garoto faz parte dos planos do técnico Pep Guardiola para a próxima temporada e está integrado ao elenco principal do Bayern - no primeiro semestre, ele ficou mais no time B. Mesmo diante de um grupo cheio de estrelas em Munique, Green espera ter seu espaço.

"Quero apenas mostrar ao treinador que posso ajudá-lo e, se tiver minha chance, vou tentar fazer o melhor", avisou a jovem revelação norte-americana, que defende o Bayern desde as categorias de base - ele tem dupla nacionalidade, mas optou pelos EUA, preterindo a Alemanha.

Segundo Green, sua relação com Guardiola é "muito boa". "Sinto confiança com ele. Isso é muito importante para um jovem jogador. Quero retribuir essa confiança que recebo dele", avisou o garoto, que ainda não esquece o gol marcado na Copa. "Foi muito especial. Me deu muita confiança."