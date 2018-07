Juliana e Larissa mantém 100% antes de separação O fim da parceria se aproxima, mas Juliana e Larissa seguem soberanas no vôlei de praia. Neste domingo, elas conquistaram o título da etapa de Curitiba do Circuito Brasileiro, a penúltima antes de elas se separem, o que vai acontecer no fim do ano. Na arena montada no Parque Barigui, as campeãs mundiais derrotaram Talita e Maria Elisa por 2 sets a 0, com duplo 21/19.