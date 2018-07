Julinho Camargo comemora obediência tática do Grêmio O técnico Julinho Camargo conseguiu a primeira vitória no Grêmio em seu segundo jogo no comando da equipe, diante do Coritiba, por 2 a 0, no último domingo. O resultado fez com que o time gaúcho fugisse um pouco da crise, já que não vencia há cinco partidas e se via à beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a obediência tática dos jogadores foi fundamental para o triunfo.